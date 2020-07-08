Италия

Шведский форвард высказался о своем будущем в стане "россонери".

Возрастной нападающий Златан Ибрагимович может покинуть Милан этим летом, поскольку его нынешний контракт с "россонери" рассчитан до конца текущего сезона. Несмотря на то, что пресса в последнее время связывала 38-летнего шведа с переходом в Хаммарбю, сам футболист пока не определился со своим будущим.

"Я стар, это не секрет! Но возраст — это всего лишь число. Я хорошо тренируюсь, и против Ювентуса сыграл больше, чем в прошлой игре. Чувствую себя хорошо, если честно, и я стараюсь всячески помогать команде".

"Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только за то, что я футболист! Если бы я был здесь с первого дня сезона, мы бы выиграли Скудетто".

"Останусь ли я в Милане? Посмотрим, посмотрим. Есть еще месяц, чтобы наслаждаться игрой, но происходит странная ситуация, и мы не контролируем это. Уже и не помню, когда болельщики видели меня в живую..."

"Мне очень нравится в Милане, но мне 38 лет. У меня нет телосложения, которое у меня было в молодости, но я умно подхожу к решению этой проблемы. Дело в том, что я и не пытаюсь делать то же самое, что и в 20 лет".

"Если я не приношу своей команде результат, мне это не нравится. Я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь, чтобы помочь своим товарищам по команде, клубу и болельщикам", — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на ESPN.

В текущем сезоне итальянской Серии А Златан Ибрагимович провел 11 поединков за Милан, в которых он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.