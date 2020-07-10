Италия

Шведский форвард покинет стан "россонери", если результаты клуба не станут лучше.

Возрастной нападающий Златан Ибрагимович может покинуть Милан этим летом, поскольку его нынешний контракт с "россонери" рассчитан до конца текущего сезона. 38-летний швед признался, что с большой долей вероятности сменит клубную прописку, если результаты команды не станут лучше.

"Ибрагимович играет для того, чтобы побеждать. В противоположном случае он остается дома. Ибра родился для того, чтобы играть футбол. Он по-прежнему является лучшим в этом деле. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через пару месяцев, и что будет с клубом за это время. Если ничего не изменится, честно говоря, вряд ли вы увидите меня в Милане в следующем сезоне".

"Ибра не является игроком Лиги Европы, а Милан не является клубом Лиги Европы. Пока я должен быть здесь, потому что они потеряют фанатов. Я не знаю, будет ли после Милана еще один клуб в моей карьере, но я никогда не хотел закрывать двери перед новыми вызовами и возможностями".

"Я пойду только туда, где я смогу контролировать ситуацию, а не туда, где слова ничего не стоят. У меня еще осталась страсть к тому, что я делаю", — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на печатное издание La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне итальянской Серии А Златан Ибрагимович провел 11 поединков за Милан, в которых он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее шведского форварда связывали с возможным переходом в Хаммарбю.