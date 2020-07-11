Италия

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Италии.

В матче 32-го тура Серии А Ювентус примет на своем поле Аталанту. Преимущество в этом дуэли букмекеры отдают туринскому клубу.

Так, компания Parimatch оценивает победу Ювентуа в матче коэффициентом 2,2.

Коэффициент на победу Аталанты составляет 3,1. Шансы на ничью в поединке составляют 3,9.

Читайте также: Ювентус — Аталанта. Накануне

Предыдущая встреча команд в ноябре прошлого года завершилась победой "старой синьоры" со счетом 3:1.

Матч Ювентус – Атланта состоится в Турине в субботу, 11 июля, и начнется в 22:45 по киевскому времени.