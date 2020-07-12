Италия

Криштиану Роналду забил во всех шести играх подопечных Маурицио Сарри в Серии А после карантинной паузы, а два его пенальти в этом матче спасли команду от поражения (2:2).

В матче тридцать второго тура итальянской Серии А действующему чемпиону страны, туринскому Ювентусу, выпала отличная возможность отбросить подальше от себя в турнирной таблице одного из прямых преследователей в лице Аталанты из Бергамо, а также воспользоваться очередной осечкой после карантинной паузы от римского Лацио. Охота за двумя зайцами подопечных Маурицио Сарри проходила на поле домашнего для туринцев "Альянц Стэдиум", однако противостояние с "Богемой" явно не обещало стать для "зебр" легкой прогулкой.

Поводы говорить об этом давала как сама команда Дан Пьеро Гасперини, так и подопечные Маурицио Сарри своей провальной игрой посреди отчетной недели в гостях у Милана (2:4). Бергамаски после карантина, как и "россонери", а также следующий соперник Юве в чемпионате, Сассуоло, демонстрировали восхитительные результаты после карантина. Аталанта была единственной командой в стране, которой удалось ни то что не проиграть, но и не разделить очки со своими соперниками после длительной паузы. Туринцы тоже были в таком статусе до игры с Миланом, но сами же похоронили свою репутацию в данной категории.

Хозяева крайне неудачно начали первый тайм отчетной встречи, продлив тем самым негативное впечатление после игры прошлого тура. Аталанте удалось легко установить свои правила игры на поле соперника, что в этом сезоне приводит к гарантированному быстрому взятию ворот соперников командой Гасперини. Тем более это легко сделать, когда наступлением занимается дирижер атак "Папу" Гомес. Алехандро качнул у чужой штрафной де Лигта, после чего внешней стороной стопы передал мяч Сапате, которому уже не составила труда переиграть Щесны.

Если кто-то ждал скорого ответа от Ювентуса, то допустил серьезную ошибку. Коллектив Сарри не мог даже доставить мяч в чужую штрафную, и что уж там говорить о каком-либо завершении атак. Однако перед самым перерывом случился спорный эпизод с попаданием мяча в Фройлера после подачи Дибалы с правого фланга, однако арбитр и бригада VAR не стали на него реагировать. "Не в этот раз? Хорошо, попробуем чуть позже", — подумал Паулу, после чего повторил подход уже в начале следующей половины. Тут уже ничего не мешало рефери увидеть попадание мяча в руку де Роону, а Криштиану Роналду ударом на силу с пенальти прошил Голлини.

Выход на поле Руслана Малиновского добавил акцент на завершение в игру Аталанты во втором тайме. Гасперини здорово выждал момент для выхода украинца, под которого не успел перестроится соперники, чем и мог воспользоваться Руслан уже с первой попытки, но из левой половины штрафной пристрелочным ударом отправил мяч в сторону от дальней штанги. Зато, не промахнулся при следующей ситуации! Муриэль сбросил мяч под удар со входа в правый фланг чужих владений партнеру под удар, а Малиновский с правой ноги пробил в ближний угол.

Вновь добытый перевес Аталанта надеялась удержать до конца, поэтому опустилась на защиту своих ворот всем составом. Участвовали в обороне и форварды, в чем, как оказалось, затаилась главная неудача "Богемы" в этой встрече. Муриэль рукой сыграл в мяч при попытке Игуаина отдать пас из пределов чужой штрафной, после чего Роналду справился и со вторым подходом к исполнению одиннадцатиметрового. В сухом остатке имеем, что Юве вновь не показал приемлемого уровня игры, Криштиану продолжил забивать во всех матчах своей команды в Серии А после карантина, а Аталанта не смогла сместить Лацио со второй строчки.

В следующем туре туринский Ювентус сыграет непростой гостевой поединок против Сассуоло, а Аталанте предстоит в Бергамо сразиться с Брешией.

Ювентус — Аталанта 2:2

Голы: Роналду, 55 (пен.), 90 (пен.) — Сапата, 16, Малиновский, 80



Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило (Алекс Сандро, 56) — Рабио, Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 81) — Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.



Аталанта: Голлини — Толой, Паломино (Кальдара, 75), Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер (Тамезе, 75), Госенс — Гомес (Малиновский, 68) — Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68).



Предупреждения: Куадрадо, Рабио — Пашалич, Хатебур.