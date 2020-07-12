Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В поединке 32-го тура Серии А Лацио потерпел домашнее поражение от Сассуоло со счетом 1:2.

Римляне вышли вперед в середине первого тайма после гола Луиса Альберто, но "нероверди" обеспечили победу благодаря голам Распрадори и Капуто во втором тайме.



Лацио — Сассуоло 1:2

Голы: Альберто, 33 — Распадори, 52, Капуто, 90+1.

Лацио: Стракоша — Бастуш, Ачерби, Раду (Вавро 83) — Лаццари, Милинкович-Савич (Лейва, 67), Пароло, Альберто (Адеканье, 83), Лукаку (Хони, 46) — Кайседо (Катальди, 61), Иммобиле.

Сассуоло: Консильи — Кириопулос, Феррари, Марлон, Тольян (Мюлдюр, 46) — Локателли, Бубариа, Бога (Рожерио, 79), Джуричич (Хараслин, 68), Траоре (Капуто, 46) — Распадори (Маньяни, 89).

Предупреждения: Пароло, Иммобиле, Бастуш, Лейва — Мюлдюр, Феррари.