Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В поединке 32-го тура итальянской Серии А Наполи в родных стенах не сумел удержать победу в противостоянии с Миланом.

Неаполитанцы сумели сохранить за собой шестую строчку, а "россонери" остались на седьмом месте.

Наполи — Милан 2:2

Голы: Ди Лоренцо, 34, Мертенс, 60 — Эрнандес, 20, Кессье, 73 (с пенальти)

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Эльмас, 65), Лоботка (Демме, 65), Зьелински — Кальехон (Политано, 84), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Лосано, 74)

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Пакета (Салемакерс, 46), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Крунич, 88) — Ибрагимович (Леау, 61)

Предупреждения: Ди Лоренцо, Мариу Руи — Эрнандес, Конти, Салемакерс

Удаление: Салемакерс, 87 (повторное предупреждение)