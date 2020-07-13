Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
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13 июля 2020, 10:25
В поединке 32-го тура чемпионата Италии Сампдория на выезде сумела добыть волевую победу у Удинезе.
Таким образом, команда Раньери заняла 14 строчку в турнирной таблице, опередив по дополнительным показателям "фриульцев".
Удинезе — Сампдория 1:3
Голы: Лазанья, 37 - Куальярелла, 45+1, Бонаццоли, 84, Габбиадини, 90+3
Удинезе: Муссо, Нюйтинк, Самир, Трост-Эконг, Ларсен (тер Авест, 68), Яяло (Теодорчик, 86), Сема, Уолас (Фофана, 53), де Пауль, Несторовски (Окака Чука, 53), Лазанья.
Сампдория: Аудеро, Ауджелло, Колли, Берешиньски, Депаоли, Экдаль, Линетти, Рамирес (Бонаццоли, 45), Торсбю, Йосида, Куальярелла (Габбьядини, 78).
Предупреждения: Экдаль, Аудеро, Торсбю, тер Авест, Ауджелло.