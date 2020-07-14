Италия

Подопечные Антонио Конте прервали свою неудачную серию из двух матчей.

Завершился поединок 32-го тура итальянской Серии А, в котором Интер принимал на своем поле Торино. Последние результаты команды Антонио Конте были невпечатляющими, но в этом противостоянии им удалось изменить ситуацию.

Торино вело в счете практически с начала матча благодаря голу Андреа Белотти на 17-й минуте, но уже во втором тайме "нерадзурри" удалось не только отыграться, но и добыть победу. Финальный свисток зафиксировал счет 3:1, а Интер поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

Интер — Торино 3:1

Голы: Янг, 46, Годин, 51, Мартинес, 61 — Белотти, 17

Интер: Ханданович - Д`Амброзио (Бираги, 71), де Врей, Бастони, Годин (Шкринияр, 76), Янг (Кандрева, 72) — Брозович, Валеро, Гальярдини — Мартинес (Эриксен, 84), Санчес

Торино: Сиригу — Де Сильвестри (Синго, 64), Иццо, Нкулу, Бремер, Айна — Мейте (Лукич, 64), Ансальди (Беренгер, 64), Верди (Миллико, 76), Ринкон — Белотти.

Предупреждения: Годин, Брозович, Санчес, Д'Амброзио, Бираги — Айна, Мейте, Ди Сильвестри.