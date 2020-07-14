Италия

Колумбиец может пропустить поединок Аталанты.

Нападающий Аталанты Луис Муриэль получил травму головы после того, как упал с лестницы у себя дома, сообщает портал Calciomercato.com.

Колумбийский форвард был доставлен в больницу и сейчас находится под наблюдением врачей. Повреждение может не позволить 29-летнему игроку принять участие во встрече с Брешией.

В текущем сезоне Муриэль провел 35 поединков в футболке "черно-синих", забив 18 голов.

Матч Аталанта – Брешия в 33-м туре Серии А состоится во вторник, 14 июля, и начнется в 22:45 по киевскому времени.