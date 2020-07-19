Италия

Переход нигерийского форварда обойдется Наполи в 80 миллионов евро.

Нападающий Лилля Виктор Осимхен близок к переезду в итальянскую Серию А и подписанию контракта с Наполи. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на источники в Нигерии.

Утверждается, что 21-летний нигериец последние несколько дней находился в Неаполе для ведения активных переговоров о переходе, которые близки к успешному завершению.

На середине переговоров Виктор сменил агентов и запросил более выгодные для себя финансовые условия, поэтому сторонам пришлось договариваться заново. В случае заключения сделки Лилль заработает порядка 80 миллионов евро.

На данном этапе Осимхен уже прошел медицинский осмотр в новом клубе. Если нигериец уладит с Наполи вопрос с имиджевыми правами, то о трансфере официально могут объявить на следующей неделе.