Италия

Наставник римлян поделился ожиданиями от поединка со "старой синьорой".

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги рассказал о кадровой ситуации в команде и подготовке к матчу с Ювентусом в 34-м туре Серии А.

"Наши команды проводят великолепный сезон, будет прекрасный матч. Он будет сложным для нас, но мы постараемся показать максимальный результат.

Я ожидал, что мы будем в другом положении перед этой встречей и не будем отставать на 8 очков, но теперь мы должны сконцентрироваться на другой задаче и гарантировать место в Лиге чемпионов.

Луис Альберто не сыграет, он продолжает чувствовать боль. Стефан Раду, Хоакин Корреа, Лукас Лейва и Сенад Лулич – большие потери для нас. Адам Марушич также не сыграет, а Патрик отбывает дисквалификацию.

Мы постараемся завершить этот сезон как можно лучше, но, как я говорил раньше, нам не хватает шестерых игроков, которые травмированы", – приводит слова Индзаги портал Football Italia.

Матч Ювентус – Лацио состоится в Турине в понедельник, 20 июля, и начнется в 22:45 по киевскому времени.