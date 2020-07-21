Италия

Чиро Иммобиле не дал португальцу уйти в отрыв в гонке бомбардиров очередным голом с пенальти (2:1).

Очередной тур итальянской Серии А затронул во временном промежутке своего розыгрыша сразу две календарные недели. Вынесенным на поздний вечер понедельника матчем оказался центральный матч всей программы очередной страницы истории этого сезона на Апеннинском полуострове. На поле домашнего "Ювентус Стэдиум" действующий чемпион страны, туринский Ювентус, принимал одного из своих преследователей — римский Лацио.

"Орлы" Симоне Индзаги стали главным раздражителем для "зебр" в последних очных встречах. Получить дважды по 1:3, сначала, в декабрьском гостевом матче регулярного первенства, а затем, в поединке за Суперкубок Италии, коллектив Маурицио Сарри был точно не готов. Это был славный период выступлений Лацио в этом сезоне, когда команда из столицы действительно претендовала на звание чуть ли не первой силы в футболе своей страны. Но вскоре наступила эпоха коронавируса COVID-19, которая усадила все команды на карантин, с которого " бьянкочелести" вышли, прихрамывая на обе ноги.

Ювентус был бы рад воспользоваться нестабильностью у оппонентов в борьбе за чемпионство, вот только и сам в предыдущих матчах получал болезненные пощечины от всех подряд. Но сезон постепенно подходил к концу, матчей оставалось не так уж и много, что уменьшало возможность для добычи очков. И вот теперь, перед отчетной игрой с "орлами", туринский клуб уверенно смотрел в сторону фактического отсечения Лацио из чемпионской гонки, но для этого необходимо было на своем поле добить израненного соперника.

В первом тайме играл в свое удовольствие только Ювентус, а их соперники — когда туринцы уставали оказывать давление при достаточно высоких температурах воздуха. Однако уже до перерыва каждая из команд успела настучать по штангам ворот с обеих сторон поля. Иммобиле отправил команды на перерыв дальним ударом в левый каркас ворот, а еще в начале тайма Алекс Сандро ударом головой попал в правую штангу после навеса с правого фланга от де Лигта.

Сарри был достаточно спокоен на "бровке", да и чего бы ему было портить себе нервы, если единственным, чего не хватало Юве в завершающей стадии, было банальное везение. То Роналду не сможет качественно пробить головой с третьего этажа после подачи со штрафного, то для Криштиану на пустые ворота не сможет правильно отдать передачу Рэмси. Туринцы своими методичными розыгрышами мяча внушали уверенность в собственной итоговой победе, но дожимать соперника, все же, было необходимо более решительным образом. В противном случае, Индзаги мог и перезарядить свою команду правильными словами в перерыве.

Шутил главный тренер Лацио перед этим матчем про высокое число пенальти в пользу Ювентуса в этом сезоне. Дошутился. Мяч попал в руку Баштушу при попытке Роналду пробить с отскока к левому входу в штрафную. Арбитр Орсато не сразу заметил, что игрок гостей был внутри своих владений, поэтому не дал лишь стандарт за пределами зоны наказаний. VAR вмешался, Орсато назначил пенальти, Роналду его реализовал точным ударом в правый нижний угол, оформил пару очередных рекордов этим действием, а потом отправился склонять гонку бомбардиров с Иммобиле в свою сторону.

И свой момент португалец тут же нашел. В центре поля завозился Луис Фелипе, после чего был успешно атакован Дибалой и Роналду, аргентинец возглавил прорыв к штрафной, а в конце эпизода просто выкатил для партнера по команде на пустые ворота. И все было бы у Ювентуса в порядке, если бы Сарри не дал команду уходить в игру вторым номером.

Бонуччи привез очередной гол в свои ворота, прозевав заброс с левого фланга, после чего уже был вынужден врезаться в Иммобиле в центре владений хозяев. Роналду точно "спалил" планы Иммобиле на удар с пенальти перед Щесны, но поляк оказался бессилен перед ударом низом в левый угол. Завершать после этого матч туринцам было очень сложно, но их голкипер парировал удар со штрафного от Милинкович-Савича прямиком в левую девятку, поэтому команда Сарри устояла, хотя опять прошла по тонкой грани потери очков.

В следующем туре туринский Ювентус отправится во Фриули на гостевую игру с местным Удинезе, а римский Лацио ожидает домашняя игра с Кальяри.

Ювентус — Лацио 2:1

Голы: Роналду, 51 (пен.), 54 — Иммобиле, 84 (пен.)



Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмси (Матюиди, 57), Бентанкур, Рабио — Дуглас Коста (Данило, 57), Дибала (Ругани, 89), Роналду.



Лацио: Стракоша — Баштуш, Луис Фелипе (Фальбо, 89), Ачерби — Лаццари (Моро, 90), Милинкович-Савич, Катальди (А. Андерсон, 75), Пароло, Дж. Андерсон (Вавро, 67) — Кайседо (Адеканье, 66), Иммобиле.



Предупреждения: Алекс Сандро, Бонуччи, Данило — Дж. Андерсон