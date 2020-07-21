Италия

Бергамаски добились победы без активного участия Малиновского (1:0).

Аталанта продолжала борьбу за второе место турнирной таблицы и принимала на своем поле Болонью в рамках 35-го тура. Джан Пьеро Гасперини решил оставить Руслана Малиновского в запасе, а его место рядом с Гомесом занял Пашалич. С первых минут поединка команды сразу же задали довольно высокий темп игры.

Первый момент возник лишь на исходе трети тайма - Гомес пробивал с носка из чужой штрафной площади, но мяч разминулся с дальним углом. Гости смогли ответить плотным ударом Барроу из-за пределов штрафной, но немного точности ему не хватило. Подопечные Гасперини продолжали оказывать давление на чужие ворота и могли забить.

Барроу роскошно пробил под перекладину со штрафного — Голлини с трудом перевел мяч в каркас. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, оста вив самое интересное на вторую половину игры. Джан Пьеро Гасперини, которого удалили по ходу первого тайма, после перерыва заменил Пашалича на Муриэля и тот быстро отплатил за это.

Сперва колумбийский нападающий пробил в дальний угол из чужой штрафной, но Скорупски сгруппировался и справился. А несколько позже Сапата скинул мяч на Муриэля, а тот поразил ближний угол ворот. 1:0. Благодаря забитому мячу Луис обошел Ду вана в списке бомбардиров Аталанты (18 голов против 17).

После этого гости ринулись в атаку большими силами, но создать действительно опасный момент у ворот Голлини не получалось. Руслна Малиновский появился на поле на 66-й минуте и ничем опасным не запомнился. Разве что удар из-за пределов штрафной, который заблокировал соперника и несколько подач с угловых.

Подопечные Синиши Михайловича так и не смогли что-либо изменить вплоть до финального свистка, который зафиксировал победу бергамасков с минимальным преимуществом в счете. Три набранных балла позволили Аталанте подняться на второе место, но Интер имеет матч в запасе.

Аталанта — Болонья 1:0

Гол: Муриэль, 63

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино (Шутало, 80), Джимсити (Кальдара, 87) — Кастань, Де Роон, Фрейлер, Госенс — Пашалич (Муриэль, 46), Гомес (Малиновский, 66) — Сапата (Колли, 66)

Болонья: Скорупски — Томиясу (Мбайе, 74), Данило, Денсвил, Крейчи (Сантандер, 78) — Сванберг (Домингес, 64), Медель — Ольсен (Орсолини, 64), Сориано, Барроу (Сансоне, 64)— Паласио

Предупреждения: Фройлер, Госенс, Шутало, Де Роон — Данило, Томиясу