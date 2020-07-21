Бергамаски добились победы без активного участия Малиновского (1:0).
Аталанта продолжала борьбу за второе место турнирной таблицы и принимала на своем поле Болонью в рамках 35-го тура. Джан Пьеро Гасперини решил оставить Руслана Малиновского в запасе, а его место рядом с Гомесом занял Пашалич. С первых минут поединка команды сразу же задали довольно высокий темп игры.
Первый момент возник лишь на исходе трети тайма - Гомес пробивал с носка из чужой штрафной площади, но мяч разминулся с дальним углом. Гости смогли ответить плотным ударом Барроу из-за пределов штрафной, но немного точности ему не хватило. Подопечные Гасперини продолжали оказывать давление на чужие ворота и могли забить.
Барроу роскошно пробил под перекладину со штрафного — Голлини с трудом перевел мяч в каркас. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, оставив самое интересное на вторую половину игры. Джан Пьеро Гасперини, которого удалили по ходу первого тайма, после перерыва заменил Пашалича на Муриэля и тот быстро отплатил за это.
Сперва колумбийский нападающий пробил в дальний угол из чужой штрафной, но Скорупски сгруппировался и справился. А несколько позже Сапата скинул мяч на Муриэля, а тот поразил ближний угол ворот. 1:0. Благодаря забитому мячу Луис обошел Дувана в списке бомбардиров Аталанты (18 голов против 17).
После этого гости ринулись в атаку большими силами, но создать действительно опасный момент у ворот Голлини не получалось. Руслна Малиновский появился на поле на 66-й минуте и ничем опасным не запомнился. Разве что удар из-за пределов штрафной, который заблокировал соперника и несколько подач с угловых.
Подопечные Синиши Михайловича так и не смогли что-либо изменить вплоть до финального свистка, который зафиксировал победу бергамасков с минимальным преимуществом в счете. Три набранных балла позволили Аталанте подняться на второе место, но Интер имеет матч в запасе.
Аталанта — Болонья 1:0
Гол: Муриэль, 63
Аталанта: Голлини — Толой, Паломино (Шутало, 80), Джимсити (Кальдара, 87) — Кастань, Де Роон, Фрейлер, Госенс — Пашалич (Муриэль, 46), Гомес (Малиновский, 66) — Сапата (Колли, 66)
Болонья: Скорупски — Томиясу (Мбайе, 74), Данило, Денсвил, Крейчи (Сантандер, 78) — Сванберг (Домингес, 64), Медель — Ольсен (Орсолини, 64), Сориано, Барроу (Сансоне, 64)— Паласио
Предупреждения: Фройлер, Госенс, Шутало, Де Роон — Данило, Томиясу