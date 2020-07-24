Италия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

Милан сойдется в противостоянии с Аталантой в рамках 36-го тура итальянской Серии А. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Джан Пьеро Гасперини на успех более высокими.

Так, на победу Аталанты коэффициент составляет 2,23, а вероятность успеха Милана оценивается показателем 3,00. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,00.

Стоит отметить, что в случае победы бергамский клуб сократит отставание от лидирующего Ювентуса в турнирной таблице до трех очков, однако у туринцев будет один поединок в запасе.

Напомним, матч Милан — Аталанта состоится сегодня, 24-го июля, в 22:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой встречи.