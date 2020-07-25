Италия

Главный тренер Милана хотел бы иметь шведа в своем распоряжении.

Стефано Пьоли оценил влияние Ибрагимовича и возможности продлить с ним соглашение.

"Вклад, который он внес в наш рост, очевиден. Я надеюсь снова поработать с ним, но есть еще много вещей, которые нужно обсудить.

Нет сомнений в том, что он все еще здоров и может продолжать, но это зависит от многих различных аспектов. Я верю, что он и клуб еще не обсуждали сделку. Не было уверенности в том, кто будет тренером, и я считаю, что по этой причине переговоры не были организованы должным образом", — приводит слова Пьоли Sky Italia.

Напомним, что сам Ибрагимович собирается продолжить играть в футбол и уже сделал соответствующее заявление.