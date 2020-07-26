Италия

Команда Симоне Индзаги порадовала своих болельщиков пятью забитыми голами.

Верона сумела открыть счет в матче благодаря голу Амрабата с пенальти на 39-й минуте. Однако дальше забивали исключительно лациале: Чиро Иммобиле оформил хет-трик (два гола с пенальти), еще по разу забили Милинкович-Савич и Корреа.

Теперь у Чиро Иммобиле 34 забитых гола – столько же, сколько и у предыдущего единоличного лидера гонки за Золотой бутсой Роберта Левандовски. Однако в отличие от форварда Баварии, у Чиро есть еще матчи с Брешией и Наполи в запасе.

31 гол у ближайшего преследователя Иммобиле в чемпионате Италии Криштиану Роналду. Португалец до конца сезона попытается выиграть титул лучшего бомбардира Италии и Европы в играх с Сампдорией, Кальяри и Ромой.

Верона – Лацио 1:5

Голы: Амрабат, 39 (с пенальти) – Иммобиле, 45+6 (с пенальти), 83, 90+4 (с пенальти), Милинкович-Савич, 56, Корреа, 62.

Верона: Радунович – Ррахмани, Гюнтер, Велозу (Лукас Фелиппе, 87) – Фараони (Димарко, 79), Амрабат, Пессина, Лазович – Борини (Ди Кармине, 67), Дзакканьи (Сальседо, 68) – Эйссерик (Стемпински, 87).

Лацио: Стракоша – Патрик (Вавро, 65), Луис Фелипе, Ачерби – Марушич (Армини, 88), Милинкович-Савич (Андре Андерсон, 88), Пароло, Луис Альберто, Дьяван Андерсон (Лукаку, 65) – Корреа (Кайседо, 69), Иммобиле.

Предупреждения: Ррахмани, Радунович – Марушич, Стракоша.