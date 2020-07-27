Италия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.

Интер встретится с Наполи в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Специалисты компании Parimatch считают шансы "нерадзурри" на успех более высокими, оценивая их коэффициентом 2,1.

Вторым по вероятности исходом является триумф Наполи (3,4). Вероятность ничьей в Parimatch оценили в 3,8.

Матч Интер – Наполи начнется 28 июля в 22:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.