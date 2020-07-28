Италия

Тренера наградили этим статусом благодаря не только футбольным достижениям, но и мужеству в борьбе с лейкемией.

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович стал почетным гражданином одноименного города, сообщает Gazzetta di Bologna.

"Это второе такое гражданство, которое я получил – после Нови Сада. Для меня, как для серба, стать почетным гражданином итальянского города – большая честь", — цитирует Синишу Football Italia.

"Болонья – жемчужина Италии, университетский город, один из самых красивых в стране. Надеюсь всегда подавать хороший пример и прославлять имя Болоньи".

В июле прошлого года у Михайловича диагностировали лейкемию. Он прошел несколько курсов химиотерапии и смог снова возглавить команду.

За два тура до финиша "россоблу" занимают 11-е место в Серии А. В оставшихся играх против Фиорентины и Торино они имеют неплохие шансы набрать очки и завершить чемпионат в верхней половине таблицы.