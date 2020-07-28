Эйбар не стал выкупать уругвайского полузащитника.
себастьян кристофоро (№18), Getty Images
28 июля 2020, 07:22
Хавбек Себастьян Кристофоро вернется в Фиорентину. Эйбар на своем официальном сайте сообщил, что не будет пользоваться своим правом выкупа футболиста.
Себастьян провел 19 матчей за "оружейников" в Ла Лиге и Кубке Испании, но не отметился результативными действиями.
Фиорентина выкупила Себастьяна у Севильи в июле 2017 года. Однако "фиалки" не особо рассчитывают на игрока: в кампании-2018/19 его сдавали в аренду в Хетафе.
Контракт Кристофоро с Фиорентиной рассчитан до лета 2021 года. Дальнейшее будущее 26-летнего футболиста пока неизвестно.