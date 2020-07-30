Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В поединке 27-го тура чемпионата Италии Лацио в родных стенах сумело обыграть Брешию, забив два безответных гола.

Перед завершающим туром римляне находятся на четвертой позиции, а Брешия на 19-м месте.

Лацио — Брешия 2:0

Голы: Корреа, 17, Иммобиле, 83

Лацио: Стракоша — Патрик, Луис Фелипе (Вавро, 84), Ачерби (Баштуш, 88) — Лаццари (Марушич, 56), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Лукаку, 56) — Корреа (Адеканье, 84), Иммобиле

Брешия: Андреначчи — Сабелли, Папетти, Гасталделло (Семприни, 77), Матею — Шпалек, Вивиани, Тонали, Змргал — Торрегросса, Айе (Ндой, 88)

Предупреждения: Лаццари — Папетти, Тонали