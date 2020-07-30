Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
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30 июля 2020, 06:24
В поединке 27-го тура чемпионата Италии Лацио в родных стенах сумело обыграть Брешию, забив два безответных гола.
Перед завершающим туром римляне находятся на четвертой позиции, а Брешия на 19-м месте.
Лацио — Брешия 2:0
Голы: Корреа, 17, Иммобиле, 83
Лацио: Стракоша — Патрик, Луис Фелипе (Вавро, 84), Ачерби (Баштуш, 88) — Лаццари (Марушич, 56), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Лукаку, 56) — Корреа (Адеканье, 84), Иммобиле
Брешия: Андреначчи — Сабелли, Папетти, Гасталделло (Семприни, 77), Матею — Шпалек, Вивиани, Тонали, Змргал — Торрегросса, Айе (Ндой, 88)
Предупреждения: Лаццари — Папетти, Тонали