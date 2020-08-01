Италия

Опытный испанский полузащитник продолжит выступать за "нерадзурри".

В ближайшее время Борха Валеро пролонгирует контракт с Интером, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, сделка будет рассчитана до лета 2021 года. Окончательное решение не принято, но все идет к тому, что испанский хавбек продолжит карьеру в клубе из Милана.

Антонио Конте доволен выступлениями 35-летнего футболиста, который все чаще и чаще появляется на футбольном поле.

В текущем сезоне Валеро провел 19 матчей в Серии А: на его счету два гола.