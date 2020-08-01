Италия

Польский нападающий практически точно не останется в Неаполе на следующий сезон.

Аркадиуш Милик сменит клуб во время трансферного окна, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, переговоры о новом контракте не продвинулись с мертвой точки, в результате чего польский форвард покинет Наполи.

Среди претендентов Ювентус, который предлагает одного из игроков и доплату, однако "партенопеи" не спешат соглашаться. Возможно, Федерико Бернардески мог бы стать разменной монетой "бьянконери".

Контракт 26-летнего поляка с Наполи рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне он провел 26 матчей в Серии А: на его счету 11 голов и 5 желтых карточек.