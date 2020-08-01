Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.
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01 августа 2020, 08:50
В поединке заключительного тура Серии А Наполи сразится с Лацио, которое продолжает борьбу за второе место в турнирной таблице.
Букмекеры минимальное преимущество отдают команде Гаттузо. Так, Parimatch предлагает на победу неаполитанцев коэффициент 2,55.
Успех римлян в грядущей встрече оценен в 2,60. Ничейный же результат представлен коэффициентом 3,90.
Матч Наполи — Лацио состоится сегодня, первого августа. Начало запланировано в 21:45 по киевскому времени.