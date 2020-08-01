Италия

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

В поединке заключительного тура Серии А Наполи сразится с Лацио, которое продолжает борьбу за второе место в турнирной таблице.

Букмекеры минимальное преимущество отдают команде Гаттузо. Так, Parimatch предлагает на победу неаполитанцев коэффициент 2,55.

Успех римлян в грядущей встрече оценен в 2,60. Ничейный же результат представлен коэффициентом 3,90.

Матч Наполи — Лацио состоится сегодня, первого августа. Начало запланировано в 21:45 по киевскому времени.