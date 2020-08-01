Италия

Итальянский форвард стал лучшим бомбардиром Европы завершающейся кампании.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле досрочно завоевал звание лучшего бомбардира Европы по итогам сезона-2019/20.

Единственный преследователь 30-летнего итальянца в гонке за данной наградой Криштиану Роналду остался вне заявки на поединок против Ромы, поэтому он потерял все шансы догнать своего конкурента. Звездный португалец завершил кампанию с 31 голом в рамках национального первенства.

Отметим, что Иммобиле записал на свой счет 35 голов, однако в матче последнего тура Серии А против Наполи, который состоится первого августа в 21:45 по киевскому времени, он может улучшить данный показатель.

Нападающему мюнхенской Баварии Роберту Левандовски также не удалось завоевать Золотую бутсу-2019/20, поскольку этот сезон он завершил с 34 взятиями ворот в своем активе.

Интересным также является то, что Чиро Иммобиле — третий итальянец, становившийся лучшим бомбардиром Европы. До этого данную награду получали Франческо Тотти (26 голов), и Лука Тони (31 гол).