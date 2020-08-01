Италия

Команды обменялись забитыми мячами, не выявив сильнейшего по итогам двух таймов.

В заключительном туре итальянской Серии А Сампдория отправилась в гости к Брешии, которая в следующем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе страны.

Для обеих команд этот матч не имел никакого турнирного значения, и финальный свисток зафиксировал ничейный результат (1:1).

Брешия — Сампдория 1:1

Голы: Торрегросса (пен.), 49 - Лерис, 41

Брешия: Андреначчи, Сабелли, Гастальделло (Семприни, 59), Матею, Мангравити, Шпалек (Ндой, 59), Тонали, Дессена, Змргал, Торрегросса, Айе (Доннарумма, 68; Вивиани, 78).

Сампдория: Фальконе, Ауджелло, Тонелли (Колли, 19), Йосида, Депаоли, Марони (Янкто, 68), Роналду Виейра (Торсбю, 72), Бертолаччи (Аскильдсен, 72), Куальярелла, Габбьядини, Лерис (Линетти, 68).

Предупреждения: Гастальделло - Роналду Виейра, Фальконе, Аскильдсен.

Удаление: Аскильдсен, 90+2