Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 38 тура Серии А между Аталантой и Интером.

Аталанта и Интер в очном поединке поборются за итоговое второе место в текущем розыгрыше Серии А. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини решил оставить Руслана Малиновского на скамейке запасных, предпочтя ему Марио Пашалича. Таким образом, украинец может усилить игру своей команды лишь после выхода на замену.

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Джимсити — Кастань, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Гомес, Сапата

Запасные: Спортьелло, Росс, Тамезе, Колли, Гут, Белланова, Муриэль, Шутало, Чиборра, Да Рива, Малиновский, Хатебур

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио, Брозович, Гальярдини, Янг — Барелла — Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Берни, Шкриниар, Мозес, Эспозито, Раноккья, Санчес, Бираги, Валеро, Кандрева, Эриксен, Агуме

Матч Аталанта — Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.