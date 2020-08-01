Италия

Чиро Иммобиле сумел повторить рекорд Гонсало Игуаина по забитым мячам за один сезон Серии А, но остановился на 36-и голах (1:3).

Последний тур этого серьезно затянувшегося сезона в итальянской Серии А был разделен на два игровых дня, по ходу которых решалась окончательная судьба верхней и нижней частей турнирной таблицы. Все команды из топ-7 свои поединки провели вечером в субботу, причем шесть из них играли очные баталии. Как раз к числу таковых и относилось противостояние на "Сан Паоло", где уже все решившему для себя на внутренней арене неаполитанскому Наполи противостоял римский Лацио, которому еще предстояло завоевать одно из трех мест (в диапазоне со второго по четвертое) в зоне группового этапа Лиги чемпионов.

Комфортный для "орлов" отрыв от преследователей позволил коллективу Симоне Индзаги смотреть перед последним туром исключительно на свою игру в отчетном поединке, а также заглядывать на противостояние в Бергамо между Аталантой и миланским Интером. Именно от совокупности результатов этих двух встреч и зависела итоговая позиция Лацио в турнирной таблице.

Свою дуэль с Наполи команда Индзаги начала просто отвратительным образом. На мокром газоне хозяева решились на решительный штурм чужих ворот уже с первых минут, к чему оборона Лацио была явно не готова. Как итог, Фабиана Руиса никто не пошел встречать в момент исполнения дальнего удара, а его отыгрыш в стенку с Мертенсом завершился точным выстрелом в левый верхний угол. Еще пару минут, очередная атака хозяев, и уже Инсинье мог удваивать счет, но отправил мяч в сторону от правой штанги ударом с центрального входа в штрафную.

С таким счетом на табло амбиции Лацио сосредотачивались исключительно вокруг четвертой строчки турнирной таблицы. Исправлять данную ситуацию, что естественно, взялся обладатель Золотой бутсы этого сезона — Чиро Иммобиле. Замкнув передачу Марушича с левого фланга на ближний угол вратарской, форвард довел персональный показатель забитых мячей в Серии А до 36-и голов. Столько же, сколько когда-то настрелял и Гонсало Игуаин в своем рекордном по результативности сезоне. Стало быть, для Иммобиле появился неплохой стимул не сбавлять обороты и после перерыва. Да и счет в Бергамо был уже 2:0 в пользу Интера.

Однако команда Чиро не стала играть на максимальный результат в этом поединке, а в итоге осталась и вовсе без набранных очков. Мертенса подкатом в своей штрафной сбил Пароло в момент удара из центральной зоны, после чего Инсинье пробил с пенальти в правый нижний угол. И уже в компенсированное время эффектную точку поставил Политано, протолкнув мяч мимо Стракоши в эпизоде один на один, после очередного голевого паса бельгийца. Мертнес принял непосредственное участие во всех голах своей команды в этот вечер.

Что же, умение создавать моменты может пригодиться Дрису уже в ближайшее время, ведь мышечное повреждение под занавес матча получил Инсинье, что является весомым поводом пропустить ответную игру с каталонской Барселоной на следующей неделе. Относительно отчетного матча остается лишь добавить, что Лацио так и не совершил попытку исправить ситуацию между вторым и третьим пропущенным голом. Забавно, но позиции в главном еврокубке для "орлов" могут быть атакованы с неожиданной стороны, если тот же Наполи вдруг возьмет Лигу чемпионов, а Рома победит в Лиге Европы. В таком случае, Лацио придется опуститься во второй по значимости клубный трофей Старого Света явно не по собственной воле.

Для неаполитанского Наполи и римского Лацио очередной сезон итальянской Серии А подошел к концу. "Партенопеи" финишировали на итоговой седьмой строчке, за пределами еврокубковой зоны, но отправятся в международные состязания в следующем футбольном году за счет победы в национальном Кубке. Римский Лацио из зоны Лиги чемпионов деться уже никуда не мог перед последним туром, а в итоге занял четвертое место в турнирной таблице.

Наполи — Лацио 3:1

Голы: Фабиан Руис, 9, Инсинье, 54 (пен.), Политано, 90+3 — Иммобиле, 22



Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 79) — Фабиан Руис, Лоботка (Демме, 79), Зьелински (Политано, 85) — Кальехон (Лосано, 79), Мертенс, Инсинье (Эльмас, 85).



Лацио: Стракоша — Патрик (Вавро, 63), Луис Фелипе, Ачерби (Баштуш, 63) — Лаццари (Лукаку, 83), Милинкович-Савич, Пароло (А. Андерсон, 87), Луис Альберто, Марушич — Корреа (Адеканье, 86), Иммобиле.



Предупреждения: Кулибали, Руи, Манолас, Эльмас — Иммобиле, Милинкович-Савич.