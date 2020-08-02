Италия

Сергей Шевченко — о нападающем Милана, которому помог раскрыться Ибрагимович.

Анте Ребич оказался в Милане внезапно. Он уже успел провести в сезоне-2019/20 шесть матчей за Айнтрахт (в основном в квалификации Лиги Европы), но за три дня до закрытия трансферного окна "россонери" начали переговоры. Любопытно, что миланцы конкурировали с земляками из Интера, которые также были не прочь усилиться Ребичем. У Милана нашлись свои козыри. Во-первых, Андре Силва, которого хотел заполучить Айнтрахт. Во-вторых, Звонимир Бобан, оперативно договорившийся как с самим футболистом, так и с его агентом. Можно сказать, что переход соотечественника – наследие Бобана, оставившего должность спортивного директора Милана.

Новичок выглядел интересной для "россонери" кандидатурой. Опытный, уже вице-чемпион мира, но ещё далеко не старый. Успевший поиграть в Серии А за Фиорентину и Верону. Достаточно универсальный, зато тяготеющий к левому флангу нападения, куда, собственно, и требовалось усиление. СМИ, рисуя ориентировочные составы, помещали Ребича на левый край в схеме 4-3-3, рядом с Пьонтеком и Сусо. Кто бы мог тогда подумать, что из этой троицы уже зимой в команде останется только хорват?

Адаптация проходила крайне тяжело. Марко Джампаоло, такое впечатление, не нужен был Ребич. Тренер Милана растерянно менял схему и основу, но давал Анте совсем немного игрового времени – куда больше шансов получал, например, Рафаэль Леао, другой летний новичок "россонери" (Ребич, кстати, формально был подписан уже осенью, 2 сентября, в последний день трансферного окна). В схему 4-3-1-2, к которой тяготел Джампаоло, хорват в принципе не особенно вписывался. Не сложились у них и личные отношения. "Я ни разу не разговаривал с Джампаоло", – признавался Ребич в одном из недавних интервью. Неприятный контраст с периодом в Айнтрахте, где Анте был одним из системообразующих игроков.

Назначение Стефано Пиоли само по себе также мало что изменило. Серия неудачных матчей задвинула Ребича глубоко на скамейку, что вызвало слухи об его уходе уже зимой. Поговаривали даже о возвращении в Айнтрахт, и ведь Анте действительно приезжал во Франкфурт-на-Майне, но лишь для того, чтобы продать свой дом. Хорват был решительно настроен добыть-таки место в основном составе Милана, и в этом ему помог Златан Ибрагимович.

Появление легендарного шведа воодушевило всю команду, и результаты сразу пошли в гору. Ребич будто сбросил ранее мешавшие оковы. Переломный момент – домашняя игра с Удинезе, очень эмоциональная и хаотичная. Анте в перерыве при счёте 0:1 заменил Бонавентуру и оформил два мяча, включая победный на третьей компенсированной минуте. Первые голы за Милан открыли ему дорогу к звёздам.

Статистика Ребича за Милан до прихода Ибрагимовича и после него – земля и небо. До: 7 матчей, 178 сыгранных минут, без голов и результативных передач (для равновесия учитываем только игры чемпионата). Целых восемь раз Анте оставался на скамейке запасных. Теперь глядим на статистику со Златаном в команде: 19 матчей, 1215 минут, 11 голов, 3 ассиста. Ребич превратился в железобетонного игрока основы, которого если и заменяют, то ближе к концу встречи. Иногда его могут приберечь в качестве "джокера": например, с Лацио (победа 3:0) он вышел в перерыве и на свежих ногах организовал третий гол. Неудачи случались лишь изредка и только подчёркивали боевитый настрой – так, в кубковой игре против Ювентуса хорват уже в первом тайме влетел в соперника и был удалён.

Секрет – в умелом дополнении друг друга. Ребич, объективно, не самый изящный и техничный игрок. Он опасен за счёт бешеного напора, когда прорывается сквозь защитников, чтобы прострелить или, чаще всего, ударить по воротам – рабочая нога у него правая, но и левой умеет пользоваться. Анте не очень сочетался с Пьонтеком, которому требовались подносчики снарядов (к тому же, сам Кшиштоф в новом сезоне утратил былой кураж), а вот выдумщик Ибра стал идеальным партнёром – недостающую Златану динамику обеспечивал, собственно, Ребич.

После экспериментов с 4-4-2 Стефано Пиоли пришёл к расстановке 4-2-3-1 с Чалханоглу "под" Ибрагимовичем и Ребичем на удобном для него левом фланге. Оптимальный вариант для Анте, который теперь способен реализовать весь свой потенциал. Он может, как заправский центрфорвард, сыграть на добивании либо "подхватить" удачный рикошет (матчи с Интером и Ромой). Может, не теряя времени, зарядить из-под защитника (гол Болонье). Может, резко уйдя от соперника, точно подать в штрафную (первый гол Ибрагимовича Сампдории). Или сделать диагональный рывок и отвлечь на себя защитников, чтобы Чалханоглу вывел Ибрагимовича один на один – это уже игра против Сассуоло.

Ибрагимович, увы, не молодеет, но Ребич сейчас настолько хорош, что Милан заинтересовался Лукой Йовичем, который так успешно взаимодействовал с Анте в Айнтрахте. Йович даже забивал победный мяч Интеру в Лиге Европы – а вот Ребич тогда оба матча пропустил из-за травмы. Удивительно, как неожиданный переход хорватского нападающего может определить кадровую политику Милана на ближайшее время. Впрочем, самого Ребича ещё надо выкупить у Айнтрахта: пока что игрок находится в двухлетней аренде.