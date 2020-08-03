Италия

Похоже, пребывание игрока в Риме подошло к концу.

Защитник Ромы Крис Смоллинг, контракт которого принадлежит Манчестер Юнайтед, вскоре вернется в свой клуб, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, римляне не сумели вовремя завершить сделку о продлении аренды игрока, и теперь центрбек не сможет помочь команде в матчах Лиги Европы.

Отмечается, что Рома не оставляет попыток выкупить контракт футболиста, но стороны который раз не сумели сойтись в цене.

Ранее СМИ сообщали, что Смоллинг находится среди игроков, которых Юнайтед хочет продать в будущее трансферное окно.