Италия

Экс-наставник туринской команды был бы не против вернуться обратно.

Антонио Конте не против снова тренировать Ювентус, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Источник информирует, что 51-летний специалист за последние недели контактировал с окружением "бьянконери". Он интересовался, как обстоят дела у Маурицио Сарри и не собираются ли его уволить.

В таком случае, Конте с удовольствием вернулся бы в Ювентус, особенно, на фоне конфликта с руководством Интера.

Примечательно, что итальянец хотел тренировать туринскую команду еще в прошлом сезоне, но руководство было против такого возвращения.

Отметим, что чемпионом стал Ювентус, а идущий вслед Интер уступил лишь в один пункт.