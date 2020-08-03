Экс-наставник туринской команды был бы не против вернуться обратно.
АНТОНИО КОНТЕ, GETTY IMAGES
03 августа 2020, 13:33
Антонио Конте не против снова тренировать Ювентус, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Источник информирует, что 51-летний специалист за последние недели контактировал с окружением "бьянконери". Он интересовался, как обстоят дела у Маурицио Сарри и не собираются ли его уволить.
В таком случае, Конте с удовольствием вернулся бы в Ювентус, особенно, на фоне конфликта с руководством Интера.
Примечательно, что итальянец хотел тренировать туринскую команду еще в прошлом сезоне, но руководство было против такого возвращения.
Отметим, что чемпионом стал Ювентус, а идущий вслед Интер уступил лишь в один пункт.