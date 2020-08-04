Италия

Капитан Шахтера может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Словенский нападающий Аталанты Йосип Иличич, предположительно, страдает от депрессии. Поэтому клуб летом может выйти на трансферный рынок, чтобы иметь замену Йосипу, пока тот не решит свои проблемы.

"Богиня" рассматривает три кандидатуры на эту роль: Тайсона (Шахтер), Мемфиса Депая (Лион) и Флориана Товена (Марсель), сообщает Corriere di Bergamo.

Аталанта хорошо знакома с Тайсоном по играм против Шахтера в нынешней Лиге чемпионов. 32-летний бразилец сыграл полностью оба поединка (1:2, 3:0 для Аталанты).

Контракт Тайсона с Шахтером действителен до лета 2021 года. Прошлым летом бразилец хотел уйти в Милан или Рому, а после срыва трансфера написал в Инстаграме: "Поздравляю с концом моей мечты".