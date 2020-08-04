Италия

Физическое и психологическое состояния словенца оставляют желать лучшего.

Нападающий Аталанты Йосип Иличич продолжает испытывать проблемы в личной жизни после того как он застал свою супругу с другим мужчиной. Измена настолько негативно повлияла на состояние словенца, что теперь он раздумывает о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает Soccer Laduma, из-за депрессии Иличич серьезно похудел, поэтому он отправился на родину и вряд ли примет участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Однако, по другой версии, летальными последствиями для 32-летнего словенца может обернуться пандемия коронавируса, поэтому форвард решил не рисковать и повесить бутсы на гвоздь.

Отметим, что Йосип Иличич в этом сезоне забил 21 гол и сделал девять ассистов в 34 официальных матчах. Лишь пять из этих игр словенец провел после возобновления сезона, поскольку у него были проблемы с лодыжкой.