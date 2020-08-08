Похоже, карьера менеджера в Турине подошла к концу.
Маурицио Сарри, getty images
08 августа 2020, 15:13
Руководство Ювентуса отправило в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Эту же информацию подтверждает и другой авторитетный журналист — Фабрицио Романо. Напомним, туринцы вылетели в 1/8 Лиги чемпионов, не сумев в двухматчевом противостоянии преодолеть Лион.
Среди прочего, Сарри проиграл Наполи в финале Кубка Италии, но стал победителем Серии А. В Турине специалист проработал лишь один сезон.
Ранее сообщалось, что Ювентус уже определился с новым наставником, так как ведет переговоры с Маурисио Почеттино.