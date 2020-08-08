Италия

Похоже, карьера менеджера в Турине подошла к концу.

Руководство Ювентуса отправило в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Эту же информацию подтверждает и другой авторитетный журналист — Фабрицио Романо. Напомним, туринцы вылетели в 1/8 Лиги чемпионов, не сумев в двухматчевом противостоянии преодолеть Лион.

Среди прочего, Сарри проиграл Наполи в финале Кубка Италии, но стал победителем Серии А. В Турине специалист проработал лишь один сезон.

Ранее сообщалось, что Ювентус уже определился с новым наставником, так как ведет переговоры с Маурисио Почеттино.