Италия

Легендарный итальянский хавбек стал сменщиком Маурицио Сарри.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера первой команды.

41-летний специалист подписал со "старой синьорой" двухлетний контракт, который будет рассчитан до 30 июня 2022 года.

Отметим, что Пирло только в конце июля этого года был назначен на пост главного тренера молодежной команды туринцев (U-23) и до этого не имел опыта на подобной должности.

Легендарный итальянец, будучи футболистом, выступал за Ювентус в период с 2011 по 2015 год. Он стал сменщиком Маурицио Сарри, которого уволили после вылета от Лиона из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.