Италия

Полузащитник продолжит карьеру в чемпионате США.

Интер Майами договорился о переходе полузащитника Ювентуса Блеза Матюиди, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, медицинский осмотр уже запланирован и, скорее всего, состоится сегодня.Напомним, что Интер Майами принадлежит Дэвиду Бэкхему.

33-летний футболист не входит в планы нового главного тренера Ювентуса Андреа Пирло.

Отметим, что контракт Матюиди с "бьянконери" рассчитан до лета 2021 года.

Матюиди в этом сезоне отыграл 45 поединков, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.