Италия

"Россонери" раздумывают над приглашением Эмиля Робака в свою академию.

Форвард Хаммарбю Эмиль Робак может перейти в Милан, сообщает Expressen.se. В случае перехода Робак станет вторым молодым шведом, присоединившимся к "россонери" этим летом – после Лукаса Бьерклунда из Мальме.

Нападающий скоро пройдет медосмотр. В случае, если тестирование не выявит никаких проблем, о трансфере объявят официально в ближайшее время.

Сумма трансфера должна составить около полутора миллионов евро. Еще полмиллиона пропишут в виде бонуса. Также на Эмиля претендовали Арсенал и Бавария.

Напомним, с ноября 2019 года одним из совладельцев Хаммарбю является шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович.