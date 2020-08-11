"Россонери" раздумывают над приглашением Эмиля Робака в свою академию.
Эмиль Робак, Хаммарбю
11 августа 2020, 18:16
Форвард Хаммарбю Эмиль Робак может перейти в Милан, сообщает Expressen.se. В случае перехода Робак станет вторым молодым шведом, присоединившимся к "россонери" этим летом – после Лукаса Бьерклунда из Мальме.
Нападающий скоро пройдет медосмотр. В случае, если тестирование не выявит никаких проблем, о трансфере объявят официально в ближайшее время.
Сумма трансфера должна составить около полутора миллионов евро. Еще полмиллиона пропишут в виде бонуса. Также на Эмиля претендовали Арсенал и Бавария.
Напомним, с ноября 2019 года одним из совладельцев Хаммарбю является шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович.