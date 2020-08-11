Агентство валлийского футболиста опровергло соответствующую информацию.
ААРОН РЭМСИ, GETTY IMAGES
11 августа 2020, 22:57
После назначения Андреа Пирло на пост главного тренера Ювентуса появились слухи, что итальянский специалист хочет избавиться от Аарона Рэмси.
Якобы, 29-летний футболист не входит в планы нового тренера туринского клуба.
Однако агентство Avid Sports and Entertainment Group опровергло эту информацию.
"Ерунда", — написало агентство на своей странице в Twitter.
В текущем сезоне Рэмси провел 24 игры в Серии А за Ювентус: на его счету три гола и одна результативная передача.