Италия

Агентство валлийского футболиста опровергло соответствующую информацию.

После назначения Андреа Пирло на пост главного тренера Ювентуса появились слухи, что итальянский специалист хочет избавиться от Аарона Рэмси.

Якобы, 29-летний футболист не входит в планы нового тренера туринского клуба.

Однако агентство Avid Sports and Entertainment Group опровергло эту информацию.

"Ерунда", — написало агентство на своей странице в Twitter.

В текущем сезоне Рэмси провел 24 игры в Серии А за Ювентус: на его счету три гола и одна результативная передача.