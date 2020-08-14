Италия

Защитник Манчестер Юнайтед хочет продолжить карьеру в Риме.

Крис Смоллинг намерен вернуться в Рому, где он отыграл сезон-2019/20, сообщает Corriere Dello Sport.

По информации источника, 30-летний футболист готов пойти на понижение заработной платы, чтобы остаться в составе "джаллоросси".

Ныне Смоллинг зарабатывает примерно 130 тысяч фунтов в неделю. Ему нравится жизнь в Италии, как и его семье, поэтому они хотели бы задержаться в Риме.

В минувшем сезоне Крис провел 37 поединков, отличившись тремя голами и двумя ассистами.