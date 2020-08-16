Ювентус согласовал контракт с защитником Аталанты Хансом Хатебуром, сообщает Calciomercato.

Источник утверждает, что договоренности между клубами по-прежнему нет, но игрок готов к новому вызову.

Ханс Хатебур отыграл 42 поединка в этом сезоне, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Напомним, ранее нидерландец повторил достижение Снайдера, Зеедорфа и Стама в Лиге чемпионов.  