Защитник может перебраться в стан чемпиона Италии.
Ханс Хатебур, фото getty images
16 августа 2020, 23:07
Ювентус согласовал контракт с защитником Аталанты Хансом Хатебуром, сообщает Calciomercato.
Источник утверждает, что договоренности между клубами по-прежнему нет, но игрок готов к новому вызову.
Ханс Хатебур отыграл 42 поединка в этом сезоне, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.
Напомним, ранее нидерландец повторил достижение Снайдера, Зеедорфа и Стама в Лиге чемпионов.