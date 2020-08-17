Италия

Опытный полузащитник пока не знает, где продолжит карьеру.

Давид Силва уже провел последний матч за Манчестер Сити и стал свободным агентом.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, 34-летний футболист хочет перейти в Лацио, где за три сезона он заработает 10 миллионов евро, как минимум в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов, а также получит частный самолет.

Однако его жена настаивает, чтобы Давид вернулся в Валенсию.

Окончательное решение еще не принято, и возможны любые варианты развития событий.

Напомним, что Давид Силва выступал за Манчестер Сити с 2010 года.