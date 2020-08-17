Опытный полузащитник пока не знает, где продолжит карьеру.
ДАВИД СИЛВА, ФОТО GETTY IMAGES
17 августа 2020, 15:18
Давид Силва уже провел последний матч за Манчестер Сити и стал свободным агентом.
Как сообщает TuttoMercatoWeb, 34-летний футболист хочет перейти в Лацио, где за три сезона он заработает 10 миллионов евро, как минимум в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов, а также получит частный самолет.
Однако его жена настаивает, чтобы Давид вернулся в Валенсию.
Окончательное решение еще не принято, и возможны любые варианты развития событий.
Напомним, что Давид Силва выступал за Манчестер Сити с 2010 года.