Италия

Фернандо Хименес прокомментировал переход сына в Реал Сосьедад.

Считалось, что у Давиды Силва была договоренность с Лацио – он подписал бы контракт на три года, а за это время в Италии заработал бы десять миллионов евро.

Однако опытный полузащитник внезапно перешел в Реал Сосьедад.

"Не было никаких договоренностей с Лацио. Давид был удивлен их реакций. Каждый может думать, что хочет, но Лацио вел переговоры с агентом, а не напрямую с Давидом".

"Не понимаю, почему они говорят о его человеческих качествах – договоренности не было", — приводит слова отца Силвы Football Italia со ссылкой на Radio Marca Donostia.

Напомним, что на протяжении десяти лет Давид Силва выступал за Манчестер Сити.