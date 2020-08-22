Туринский клуб хочет разорвать соглашение с итальянским специалистом.
МАУРИЦИО САРРИ, GETTY IMAGES
22 августа 2020, 21:28
Ювентус ведет переговоры с Маурицио Сарри, сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.
По информации источника, туринский клуб хочет разорвать соглашение с 61-летним специалистом. В этом случае Ювентус не стал бы выплачивать заработную плату итальянцу за два года.
Тем не менее, Сарри не хочет такого сценария и хочет получить дополнительную компенсацию за разрыв контракта.
Отметим, что его зарплата составляет пять миллионов евро за сезон без учета бонусов.