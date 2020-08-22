Италия

Туринский клуб хочет разорвать соглашение с итальянским специалистом.

Ювентус ведет переговоры с Маурицио Сарри, сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

По информации источника, туринский клуб хочет разорвать соглашение с 61-летним специалистом. В этом случае Ювентус не стал бы выплачивать заработную плату итальянцу за два года.

Тем не менее, Сарри не хочет такого сценария и хочет получить дополнительную компенсацию за разрыв контракта.

Отметим, что его зарплата составляет пять миллионов евро за сезон без учета бонусов.