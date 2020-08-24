Италия

"Желто-синие" оформили первый летний трансфер.

Верона на своем официальном сайте объявила о переходе защитника Мерта Четина из Ромы.

23-летний турок будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца сезона, однако у Вероны есть возможность активировать пункт о выкупе футболиста на постоянной основе.

В сезоне-2019/20 Мерт Четин провел шесть поединков в Серии А, в которых заработал две желтые карточки и результативными действиями не отличился.

Стоит отметить, что подписание турецкого центрбека стало первым для Вероны в летнее межсезонье.