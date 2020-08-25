Италия

Испанский хавбек близок к переезду в столицу Италии.

Крайний полузащитник Педро этим летом покинул Челси на правах свободного агента, и следующим местом продолжения карьеры должна стать Рома.

Как сообщает RomaNews, 33-летний испанец приехал в римскую клинику Villa Stuart для прохождения медицинского обследования перед завершением трансфера в стан "волков". Прибытие будущего новичка Ромы, по всей видимости, не скрывалось от журналистов.

По информации источника, Педро подпишет с Ромой соглашение до 2023 года, а его зарплата должна составить 3 миллиона евро за один сезон.

В сезоне-2019/20 испанский полузащитник провел 11 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.