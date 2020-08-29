Италия

Полузащитник покинет клуб на правах свободного агента.

В заключительной части сезона Борха Валеро неплохо себя проявил, в результате чего начала появляться информация, что 35-летний футболист продлит контракт с клубом на один сезон.

Тен не менее, планы "нерадзурри" поменялись. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, состоялась встреча между менеджерами клубами, в результате чего было принято решение отпустить испанца на правах свободного агента.

Отметим, что интерес к Борхе уже проявляют Дженоа, Парма и не исключено его возвращение в Фиорентину спустя три сезона.

В сезоне-2019/20 в Серии А Валеро провел 19 игр: на его счету два гола.