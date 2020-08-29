Италия

33-летний босниец может остаться в стане "россонери" еще на один сезон.

Милан планирует продлить арендное соглашение с голкипером Асмиром Беговичем, права на которого принадлежат Борнмуту. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, "россонери" готовы предоставить 33-летнему боснийцу игровое время в Лиге Европы и уже начали переговоры с "вишнями" о продлении аренды.

При этом, роль основного голкипера в Милане останется за Джанлуиджи Доннаруммой.

Во второй половине сезона-2019/20 Бегович провел всего два матча за Милан, в которых пропустил три гола.