Италия

Функционер поведал о причинах неудачи "нерадзурри".

Президент Брешии Массимо Челлино рассказал, что переговоры Интера о приобретении полузащитника Сандро Тонали провалились.

"Интер сделал все неправильно. Беппе Маротта хотел заполучить игрока и Конте обожает игрока. Другие клубы, которые сделали запрос, получили отказ, потому что "нерадзурри" уже были очень близки".

"Однако игроку не терпелось узнать, каким на самом деле будет его будущее. Сандро поддерживает Милан с детства, поэтому сделка с ними сделала меня вдвойне счастливым, поскольку он был доволен, и я уважал клуб, который ценит деньги", — сказал Челлино газете Il Messaggero.

Ранее Челлино заявил, что Тонали отклонил ради Милана предложения таких грандов, как Барселона и Манчестер Юнайтед.