Италия

Массимо Челлино подтвердил, что Сандро Тонали хотел перейти именно в Милан.

Милан и Брешия практически договорились о трансфере Сандро Тонали, причем решающим фактором стало желание самого 20-летнего полузащитника.

"Беппе Маротта очень хотел приобрести Тонали, и я точно знаю, что Антонио Конте хотел видет Сандро в Интере, – цитирует Football Italia интепрвью езидента Брешии Массимо Челлино Top Calcio 24. – Тонали был готов перейти в Интер, его агент убедил парня, что это будет хорошим вариантом. Однако как только пришло предложение от Милана, Сандро больше не хотел слушать ни о каких других вариантах".

"Его больше не интересовали ни Интер, ни Барселона, которая предлагала 65 миллионов евро, ни Манчестер Юнайтед, предлагавший на 10 миллионов больше, чем Милан. И мы пошли Тонали навстречу".

Президент Брешии подтвердил, что Тонали отправится в Милан в аренду за 10 миллионов евро с обязательством выкупа за 15 миллионов и возможными бонусами в размере 10 миллионов. Также Брешия получит прочент от возможной будущей продажи футболиста.