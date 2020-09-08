Италия

Опытный голкипер продолжит карьеру в рядах дебютанта Серии А.

Трижды победитель чемпионата Нидерландов Йерун Зут сменил ПСВ на Специю, сообщил официальный сайт итальянского клуба.

Контракт с игроком рассчитан на два сезона. Его соглашение с ПСВ действовало до лета 2021, однако не сообщается, получили ли эйндховенцы какую-либо компенсацию за игрока.

Зут провел более 200 матчей за ПСВ, в том числе – 48 в еврокубках, однако в зимнее трансферное окно сезона-2019/20 его отдали в аренду в Утрехт. Также на счету Йеруна 11 матчей за национальную сборную Нидерландов.

Ранее "орлы" заключили контракт с центральным полузащитником Якопо Салой, который перешел из СПАЛа в статусе свободного агента.