Опытный голкипер продолжит карьеру в рядах дебютанта Серии А.
Йерун Зут, Специя
08 сентября 2020, 23:59
Трижды победитель чемпионата Нидерландов Йерун Зут сменил ПСВ на Специю, сообщил официальный сайт итальянского клуба.
Контракт с игроком рассчитан на два сезона. Его соглашение с ПСВ действовало до лета 2021, однако не сообщается, получили ли эйндховенцы какую-либо компенсацию за игрока.
Зут провел более 200 матчей за ПСВ, в том числе – 48 в еврокубках, однако в зимнее трансферное окно сезона-2019/20 его отдали в аренду в Утрехт. Также на счету Йеруна 11 матчей за национальную сборную Нидерландов.
Ранее "орлы" заключили контракт с центральным полузащитником Якопо Салой, который перешел из СПАЛа в статусе свободного агента.