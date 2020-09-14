Италия

"Нерадзурри" хотят подписать одного левого защитника из лондонской команды.

Интер рассчитывает усилить позицию левого защитника, несмотря на приобретение Александра Коларова из Ромы.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб активизирует попытки заполучить Маркоса Алонсо или Эмерсона Палмьери после того, как наберет форму Бен Чилвелл. Интер уверен, что "синие" смягчат свою позицию и умерят аппетиты, ведь им не нужно в составе три исполнителя на одну позицию.

Напомним, что Чилвелл пополнил состав Челси прошлым летом за 50 миллионов фунтов, перейдя из Лестера.